Reino Unido insinúa que no participará en el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz

Un portavoz del Gobierno británico afirmó esta tarde en un comunicado recogido por la BBC y otros medios locales que el Reino Unido defiende que el estrecho de Ormuz "no debe estar sujeto a ningún peaje" y respalda la reapertura del citado paso marítimo en pos de la economía global, aunque no hizo mención expresa al anuncio del bloqueo estadounidense.

"El estrecho de Ormuz no debe estar sujeto a ningún peaje. Estamos trabajando urgentemente con Francia y otros socios para poner en común una amplia coalición que proteja la libertad de navegación", comentó.

La reacción de Londres llega después de que Trump afirmase hoy en una entrevista con Fox News que el Reino Unido y otros países "están enviando dragaminas" para ayudar a los Estados Unidos en las tareas de desminado del estrecho de Ormuz.

Después de que las negociaciones en Pakistán entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto conluyeran este domingo sin un acuerdo, Trump anunció que su país bloqueará el estrecho y que retirará las minas colocadas por la República Islámica.

Esto sucede en un momento de fricción de las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos en el contexto de la guerra de Irán, pues Trump ha criticado en numerosas ocasiones la posición del primer ministro británico, Keir Starmer, en el conflicto.

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Londres se ha negado a participar de manera activa en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque sí ha permitido a Washington hacer uso de bases británicas para acometerlos y ha aumentado su presencia militar en Oriente Medio, aunque únicamente para "operaciones defensivas".

Este mismo domingo, en la entrevista con Fox News, Trump volvió a arremeter contra Starmer y lo comparó con el primer ministro británico Neville Chamberlain, cuyo mandato en los años 30 se caracterizó por sus políticas de apaciguamiento con el dictador alemán Adolf Hitler, en particular tras los acuerdos de Múnich, de septiembre de 1938.

"Mira al Reino Unido, el primer ministro (Keir) Starmer (...) hizo un comunicado público diciendo: enviaremos el equipamiento una vez se acabe la guerra. Eso es un comunicado de Neville Chamberlain", comentó.

Voces políticas del Gobierno de Starmer, tales como el ministro de Sanidad, Wes Streeting, han criticado la retórica "incendiaria y provocativa" utilizada por Trump, que ha tensado las relaciones históricas de Londres y Washington.

También desde otras formaciones políticas británicas han mostrado su rechazo a una participación más activa en el conflicto.

El líder de los Liberal Demócratas británicos, Ed Davey, instó a Starmer a no involucrarse en esta última escalada de esta guerra "inútil", en referencia al bloqueo estadounidense de Ormuz.

"Un bloqueo unilateral no es la forma adecuada de resolver esto. El Reino Unido debería colaborar con otros países para que Estados Unidos e Irán vuelvan a la mesa de negociaciones, en lugar de avivar las llamas de la guerra", escribió.