Una economista será la próxima jefa de Gobierno de la provincia canadiense de Quebec

Fréchette, de 55 años y que anteriormente ocupó los puestos de ministra de Inmigración así como de Economía y Energía de la provincia francófona, derrotó a su contrincante Bernard Drainville al conseguir el 58 % de los votos emitidos por los afiliados de la CAQ durante la convención celebrada hoy.

Legault, un empresario del sector del transporte aéreo que fundó la CAQ en 2011 y llegó al Gobierno en 2018, anunció el pasado 14 de enero su decisión de dimitir como primer ministro de Quebec y de abandonar la dirección de su partido por los malos resultados en las encuestas de opinión.

Los quebequeses tienen que acudir a las urnas antes del 5 de octubre de este año para elegir a los diputados de su Asamblea Nacional, el parlamento provincial.

Los sondeos colocan en estos momentos al independentista Partido Quebequés (PQ) al frente de las preferencias electorales de los quebequeses, seguido de cerca del federalista Partido Liberal de Quebec (PLQ).

La CAQ, un partido nacionalista conservador, sería el cuarto por detrás del Partido Conservador de Québec (PCQ) y solo por delante de la formación independentista de izquierda, Québec Solidaire (QS).

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El PQ prometió celebrar un referendo independentista, que sería el tercero de la provincia, en caso de ganar las elecciones provinciales.

Tras ser declarada ganadora, Fréchette, una economista y empresaria, declaró que "es el momento de la renovación" y que ella representa una nueva generación con un nuevo estilo de liderazgo.

Fréchette también prometió un cambio "con orden", para hacer las vidas de los quebequeses más sencillas.