El candidato izquierdista Roberto Sánchez respalda la extensión de plazo electoral en Perú

"Ningún peruano debe quedarse sin el derecho a sufragar por temas de retrasos y otros, los ciudadanos no pueden verse afectados en sus derechos constitucionales de ir a votar", expuso Sánchez desde el local de su partido, Juntos por el Perú, en el centro histórico de Lima.

Respaldó así la decisión del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de ampliar el horario de votación de los comicios generales hasta el lunes 13 a las 18:00 horas (23:00 GMT) en las mesas de sufragio que no pudieron abrir en la jornada por el retraso en la distribución del material electoral.

Sánchez agregó que los problemas en los locales de votación ocurrieron en una mínima parte de locales únicamente en Lima y exigió que se respete el derecho al voto, "sin afectar el proceso general que ya está en curso".

Afirmó que se debe ser crítico con el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y con las autoridades responsables que provocaron el retraso de la llegada del material electoral.

"Muy crítico porque estos asuntos no son de terceros por mas proveedores que sean hay una responsabilidad y las entidades diversas que fiscalizan el sistema de justicia no tiene que esperar que alguien se lo pida", dijo en referencia a la empresa de transporte contratada por ONPE para repartir el material.

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Una muestra de 18.144 encuestados y un margen de error del 3 %, la empresa Ipsos señaló que Fujimori recibió el 16,6% de los sufragios, el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), el 12,1 %; el populista Ricardo Belmont (Obras), el 11,8 %; el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), el 11 %; y centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), el 10,7 %.

"Hemos logrado articular un proyecto democratizador, nos da bastante motivo de serenidad, de alegría, de esperanza que hayamos obtenido un respaldo importante, que si bien es cierto es inicial en la metodología de boca de urna, hemos desplegado nuestros personeros y tenemos confianza en el respaldo", añadió el postulante.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.