Esposa del presidente español, procesada por cuatro delitos

La esposa del jefe de Gobierno español, fue formalmente acusada de corrupción tras una investigación penal de varios años, según una resolución judicial publicada hoy.

El juez Juan Carlos Peinado imputó a Begoña Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos, según un auto fechado el 11 de abril al que AFP tuvo acceso hoy.

La información se conoció mientras el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa se encuentran en China, de visita oficial. El político y líder del partido PSOE es uno de los pocos líderes de izquierda que quedan en Europa.

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Otros acusados

El juez rechazó prorrogar más la investigación en un auto divulgado hoy en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento por los mismos delitos contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros, informó EFE.

La causa contra Gómez fue abierta por el juez Peinado en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida, intrusismo o corrupción en los negocios, después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa.

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Peinado, tras cerrar la instrucción, da ahora un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral -por un jurado popular- y presenten sus escritos de conclusiones, agrega la agencia EFE.

La función del jurado popular e emitir un veredicto, que indica si está probado o no el hecho que se juzga, y determinar la culpabilidad e inculpabilidad de cada acusado para que, a continuación, el magistrado que preside la sala dicte sentencia.