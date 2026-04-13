Hungría votó por un “cambio total de régimen”, afirma el próximo primer ministro Peter Magyar

El futuro primer ministro dijo que hará cuanto esté en su mano “para garantizar una nueva era” para Hungría, un día después de su amplia victoria frente al ex primer ministro nacionalista Viktor Orbán, que contaba con el apoyo de Donald Trump.

“El pueblo húngaro no ha votado por un mero cambio de gobierno, sino por un cambio total de régimen” , agregó en una rueda de prensa en Budapest, y pidió al presidente del país, Tamas Sulyok, afín a Orbán, que convoque al nuevo Parlamento “lo antes posible”.

Según un recuento oficial con el 98,94 % del escrutinio realizado, su partido, Tisza, recabó 138 escaños de un total de 199, con el 53,07 % de los votos. Por su parte, el Fidesz de Orbán obtuvo 55 bancas (38,43% de los votos). La participación, en tanto, batió un récord: 79,50%.

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Orbán admite derrota

Poco antes, Orbán admitió su derrota, asumió unos resultados “dolorosos, pero inequívocos”, y felicitó “al partido ganador”.

Sin embargo, Magyar enfrió el entusiasmo generalizado que generó su victoria al descartar apoyar por ahora el ingreso de Ucrania a la Unión Europea.

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“Es totalmente impensable que la Unión Europea admita a un país en guerra”, dijo, para añadir que un referendo húngaro no está en el horizonte.

“No creo que eso ocurra en un futuro cercano, ni en los próximos diez años”, apuntó.

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Miles de simpatizantes festejaron hasta altas horas de la madrugada la victoria de Magyar en su cuartel general de campaña, a orillas del Danubio y en las calles de Budapest, enarbolando banderas húngaras y bailando.

“¡Me siento genial!”, declaró Zoltan Sziromi, un estudiante de 20 años. “Al final nos hartamos de este sistema, ya era hora”, agregó.

Golpe para el campo MAGA

La debacle de Orbán, que había convertido su país de 9,5 millones de habitantes en un modelo de democracia iliberal, asesta también un golpe a los movimientos nacionalistas y de extrema derecha de todo el mundo, como el campo MAGA del presidente estadounidense Trump.

“Es una derrota estruendosa para el autoritarismo” , apuntó el centro de reflexión estadounidense Center for American Progress.

“Es también un golpe importante para quienes veían en el modelo corrupto de Viktor Orbán un ejemplo a seguir, incluido Donald Trump”, agregó.

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Por su parte, el analista Pawel Zerka, del European Council on Foreign Relations (ECFR), apuntó que los resultados “podrían marcar un verdadero punto de inflexión en la guerra cultural de Donald Trump en Europa” , ya que seguir con ella podría suponer “más un lastre que un activo” y otorgar “confianza a las fuerzas proeuropeas del continente” .

Orbán, que ha bloqueado las decisiones de la UE para apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, hizo de ese tema un asunto central de su campaña, presentando a ese país como “hostil” para Hungría.

“El futuro empieza ahora”

La presidencia rusa, próxima a Orbán, dijo hoy que “respeta” el voto de los húngaros y que espera mantener unos “contactos pragmáticos con las nuevas autoridades”, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Tomo nota de que el Kremlin se expresó, así como Pekín. Les agradezco que hayan aceptado con respeto la decisión del pueblo húngaro y que estén abiertos a una cooperación pragmática”, reaccionó Magyar horas después.

También afines al ex primer ministro nacionalista, los dirigentes de la República Checa y de Eslovaquia, Andrej Babis y Robert Fico, “felicitaron” este lunes a Magyar.

La víspera, lo hicieron otros mandatarios europeos, como el francés Emmanuel Macron y el polaco Donald Tusk, quien agregó en húngaro: “Rusos, vuelvan a casa”, en alusión a la amistad que mantienen Orbán y el presidente ruso Vladimir Putin.

La presidenta de la Comisión Europea, Usula von der Leyen, consideró que Hungría “eligió Europa” , y el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, apuntó este lunes que “el populismo de derechas” sufrió “una fuerte derrota” .

Magyar prometió restablecer los contrapoderes y garantizar “el funcionamiento democrático” de Hungría, una “tarea enorme”.

Ex militante de Fidesz

El futuro primer ministro solía militar en el Fidesz, que abandonó denunciando las supuestas prácticas corruptas del gobierno de Orbán.

Los dirigentes del Fidesz han “asfixiado, estrangulado, envenenado este país durante tanto tiempo que el aire se había vuelto casi irrespirable”, declaró Kristoffer Mayer, un taxista de Budapest de 28 años.

“Ahora espero que podamos por fin tener un mejor sistema de salud, mejores escuelas, carreteras por las que pueda conducir, que las cosas puedan ser normales”, agregó. “Esperamos y creemos que el futuro empieza ahora”.