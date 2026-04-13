Manifestantes reactivan bloqueos cerca a aeropuerto de la ciudad colombiana de Bucaramanga

Las protestas se concentran principalmente en el sector del peaje de Lebrija y han provocado restricciones intermitentes en el tránsito vehicular hacia la terminal aérea, afectando la movilidad de pasajeros y trabajadores.

Aunque los manifestantes permiten el paso de ambulancias, motocicletas y personas con citas médicas, el paso de vehículos particulares y transporte público permanece limitado.

La vocera del movimiento campesino que lidera la protesta, Tatiana Muñoz, aseguró que las movilizaciones responden al impacto económico causado por las nuevas tasaciones resultantes del catastro multipropósito que, según denuncian, han elevado de forma desproporcionada el valor de predios rurales y urbanos y, en consecuencia, el impuesto a pagar.

"Están convirtiendo a los campesinos en ricos en el papel", afirmó Muñoz a la emisora Blu Radio, al señalar que los incrementos no solo afectan el impuesto predial, sino también otras obligaciones como la declaración de renta, el impuesto al patrimonio y los costos notariales por trámites de compraventa.

Muñoz negó que la protesta tenga motivaciones políticas o vínculos con partidos, luego de que se conociera su filiación al Centro Democrático, partido de derecha fundado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) declarado en oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

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En esa línea, Muñoz sostuvo que se trata de una "protesta social que busca la revisión técnica de los avalúos y la apertura de un diálogo con el Gobierno nacional".

Por su parte, el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, advirtió sobre el impacto económico de los bloqueos en sectores estratégicos de la región.

Según el mandatario, las restricciones al flujo de vehículos afectan el transporte de productos agrícolas y avícolas, así como la operación del aeropuerto, lo que causa pérdidas que calificó como "incalculables".

Las autoridades locales han reiterado que los avalúos catastrales no son competencia de los municipios, sino del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), por lo que han pedido al Gobierno nacional intervenir para destrabar el conflicto.

Este lunes se tiene prevista una reunión en Bogotá entre funcionarios del IGAC, el Ministerio del Interior y alcaldes de Santander para encontrar una solución, mientras los manifestantes insisten en que no levantarán los bloqueos hasta obtener respuestas concretas a sus demandas.