Patriotas por Europa acusa a Bruselas de haber interferido en las elecciones húngaras

El hasta ahora primer ministro húngaro Viktor Orbán, enfrentado con Bruselas en numerosas materias y un arduo crítico de Ucrania y aliado político de Rusia, deberá abandonar el poder tras 16 años ininterrumpidos al perder este domingo las elecciones en Hungría, que otorgaron una "súper mayoría" de más de dos tercios a la formación del opositor Péter Magyar.

Tras los comicios, el grupo de los Patriotas por Europa, del que también forma parte el partido de ultraderecha español Vox, expresó en un comunicado su preocupación por "la injerencia de la Comisión Europea en los procesos políticos nacionales".

"Estos acontecimientos podrían socavar la confianza en las instituciones europeas y la integridad de la toma de decisiones democráticas", subrayó.

El grupo parlamentario, que cuenta con 85 de los 720 escaños de la Eurocámara (10 de ellos de Fidesz), avisó también de la "creciente alineación con la izquierda" que, según señalan, está mostrando el Partido Popular Europeo, del que forma parte el futuro gobernador húngaro y la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

La semana pasada, Orbán recibió el apoyo en campaña del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que también acusó a "los burócratas de Bruselas" de cometer "uno de los peores casos de injerencia extranjera" en campaña electoral y de intentar "destruir" la economía y la independencia energética de Hungría "porque odian" al primer ministro.

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Orbán, por su parte, ha sido crítico con Bruselas y ha ampliado su reproche a Ucrania, a quien acusó de interferir en la campaña electoral, alegando que Kiev estaba interesada en la victoria de la oposición.

Esta agrupación se ha posicionado en contra del gabinete de Von der Leyen en múltiples ocasiones y, de hecho, ha registrado dos de las cuatro mociones de censura presentadas contra la presidenta comunitaria en esta legislatura, sin que hasta ahora haya prosperado ninguna de ellas.