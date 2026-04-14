Catar y Omán piden "unir esfuerzos internacionales" para proteger la navegación en Ormuz

Ambos líderes afirmaron en una llamada telefónica "la necesidad de unir esfuerzos internacionales para proteger la seguridad de la navegación marítima", según la agencia de noticias oficial omaní ONA.

Además, indicaron que es necesario "poner fin" a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán "de manera diplomática" y en base a los principios de la ley internacional con el objetivo de garantizar la seguridad en Oriente Medio, después de que los países del golfo Pérsico sufrieran las consecuencias del conflicto.

Por su parte, la oficina del emir catarí indicó que abordó con el sultán de Omán, en especial, "los acontecimientos en el estrecho de Ormuz y el impacto en la seguridad de la navegación internacional y los suministros de energía mundiales".

"Ambas partes afirmaron la importancia de ejercer el autocontrol y optar por las soluciones diplomáticas, de manera que contribuyan a reforzar la seguridad y estabilidad, y garantizar la libertad de navegación y la seguridad de los pasos marítimos vitales", añadió la oficina del emir.

Precisamente este martes, Catar animó a Estados Unidos e Irán a reanudar sus negociaciones en Islamabad para alcanzar una "solución integral" de su conflicto que permita reabrir el estrecho de Ormuz, si bien insistió en que el futuro de esa estratégica vía marítima debe tratarse en coordinación con los países de la zona.

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"Llamamos a que se permita la reanudación de la navegación por el estrecho sin condiciones", dijo en rueda de prensa el portavoz de Exteriores catarí, Majed al Ansari, que indicó que, una vez termine la guerra, los países del golfo Pérsico "deben negociar para sentar las bases de una solución constante que garantice los derechos de todos" sobre Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el pasado lunes con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que militares estadounidenses han comenzado en el estrecho de Ormuz.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán", concretó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un mensaje en X.