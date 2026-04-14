El canadiense Jon Klassen gana el premio Astrid Lindgren de literatura infantil

Klassen "retrata los retos vitales de incertidumbre y esperanza en una interacción entre color y forma con precisión, emoción e ingenio", señaló el jurado.

"A través de su narrativa sutil y evocadora en palabras e imágenes, Jon Klassen abre nuevas perspectivas a nuestro lugar en el universo", destacó el fallo, que elogió los "brillantes cuentos" del canadiense, así como "su elegancia y su profundidad ambigua".

Klassen (Winnipeg, 1981) alcanzó la fama con "I Want My Hat Back" (2011), al que siguieron varias series de libros y se ha encargado también de la animación de películas y vídeos musicales.

El autor canadiense sucede en el palmarés del premio a la francesa Marion Brunet.

Dotado con cinco millones de coronas suecas (unos 464.000 euros), el Premio de Literatura en memoria de Astrid Lindgren (ALMA), como realmente se llama el galardón, reconoce a autores, ilustradores e iniciativas que inciten a la lectura siguiendo el espíritu de la creadora de personajes como "Pippi Calzaslargas".

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El objetivo del premio -instituido en 2003, un año después de la muerte de Lindgren, por el Gobierno de Suecia- es potenciar y aumentar el interés por la literatura infantil y juvenil en todo el mundo y fomentar el derecho de los niños a la cultura en el ámbito global.