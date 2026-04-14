La guerra de Irán demuestra que la transición verde es vital para Europa, según Olli Rehn

"La guerra en Oriente Medio pone de relieve lo crucial que es la transición verde en materia de energía para la resiliencia y la competitividad de Europa, además de ser esencial para el clima. Ralentizar ahora la transición ecológica sería un grave error", señaló Rehn en un comunicado del Banco de Finlandia.

Según Rehn, quien es además miembro del Comité de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), la magnitud del impacto de la guerra de Irán varía en cada uno de los países de la zona euro, aunque es mayor cuanto más dependientes son los Estados de los carburantes fósiles.

"El impacto en la economía finlandesa se ve atenuado por el hecho de que Finlandia ha avanzado más rápidamente en la transición energética que muchos otros países", dijo.

También resaltó que los costes energéticos para los productores europeos se han mantenido elevados desde 2022, por lo que la guerra de Irán tendrá importantes repercusiones directas en los costes de producción de las empresas y en el poder adquisitivo de los consumidores.

A su juicio, el rendimiento económico de Europa está dominado por la geopolítica y tanto la guerra en Oriente Medio como sus efectos colaterales están ralentizando el crecimiento y elevando la inflación.

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Asimismo, señaló que, debido al conflicto, la toma de decisiones del BCE está marcada por la "extrema imprevisibilidad" del entorno operativo, por lo que la entidad vigilará de cerca la evolución de la guerra y sus repercusiones en la economía.

"Aunque este año es inevitable que aumente la inflación general, aún no está claro qué efecto tendrá la guerra en la inflación a medio plazo. Las decisiones sobre ​los tipos de interés no están fijadas de antemano", afirmó.