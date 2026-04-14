Paddington tendrá cuarta película y un largometraje de animación

La directora ejecutiva de StudioCanal, Anna Marsh, participó en la primera jornada de la CinemaCon de Las Vegas y precisó que 'Paddington 4' contará con "guionistas de comedia reconocidos a nivel mundial", pero no citó ningún nombre.

Además anunció que también está ya en desarrollo un largometraje de animación que expandirá la saga.

El oso Paddington es un personaje clásico en la literatura infantil inglesa, creado por el escritor británico Michael Bond en 1958 y que ha protagonizado numerosos libros, series y tres películas que combinan animación con acción real.

Se trata de 'Paddington' (2014) y 'Paddington 2' (2017), dirigidas por Paul King, y 'Paddington en Perú' (2024), de Dougal Wilson.

Además, 'Paddington: el musical' fue la producción triunfadora de los Premios Olivier, los más prestigiosos de las artes escénicas en el Reino Unido, con siete galardones, que recibió en una gala celebrada el pasado domingo.