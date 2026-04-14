Perú tuvo elecciones "creíbles y transparentes" pese a las demoras, afirma Transparencia

El organismo presentó en una rueda de prensa un informe con los hallazgos preliminares del equipo de observación electoral que destinó al proceso celebrado en el país andino, que todo indica que llevará a una segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio.

"La Asociación Civil Transparencia y la misión de observación de largo plazo consideran que tuvieron lugar elecciones creíbles y transparentes, pese a las demoras significativas en la entrega de material electoral en Lima Metropolitana y al elevado número de organizaciones políticas participantes", declaró al respecto su secretario general, Omar Awapara.

El representante remarcó que estas elecciones fueron "las más complejas de la historia" peruana porque estuvieron "precedidas por un contexto de inestabilidad política, reflejado en sucesivas vacancias (destituciones) presidenciales, así como en frustrados intentos de golpe de Estado y de adelanto de elecciones generales que generaron mucha incertidumbre".

A su turno, el encargado de la misión de observación electoral, José Naupari, recomendó que, ante la casi segura segunda vuelta presidencial, se incrementen las capacitaciones a los miembros de mesa, se revisen los contratos de prestación de bienes y servicios, y se aumente el número de proveedores que tiene la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Transparencia también pidió a los partidos políticos y a la ciudadanía que esperen a conocer el resultado final del conteo de votos y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúe la posibilidad de organizar más de un debate presidencial antes de la segunda vuelta, alguno de ellos en otras localidades del país, además de Lima.

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La asociación también sugirió que "se evite cualquier tipo de injerencia política con respecto al proceso", por lo que recomendó al Congreso que no conforme una comisión para investigar los incidentes del domingo porque los comicios "están en curso".

Remarcó, sin embargo, que el JNE sí tiene la competencia para denunciar penalmente a las autoridades de la ONPE por un presunto delito electoral, tal como hizo el lunes contra el jefe de ese organismo, Piero Corvetto, y otros tres altos funcionarios.

"Dejemos que el Ministerio Público (Fiscalía) cumpla con su labor y, de ser el caso, el Poder Judicial", concluyó Naupari.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 13 colegios de la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52.261 personas, algo que después el jurado electoral ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes.

Con el cómputo oficial al 76,6 % de los votos, la candidata derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ocupa el primer lugar, con 16,87 %; seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 12,72 %; el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 11,79 % y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 10,28 %.