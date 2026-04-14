Trump pide anular condenas de cuatro líderes del asalto al Capitolio y cerrar el caso

En un escrito presentado por el Departamento de Justicia ante un tribunal de Washington, el Ejecutivo de Trump insiste en que las condenas deben ser anuladas y devueltas al tribunal inferior con la orden de cerrar el proceso “con perjuicio”, lo que impediría su reapertura en el futuro.

El documento se refiere a los acusados ya condenados por su papel en los hechos ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021, quienes además recibieron polémicas conmutaciones de sus sentencias en 2025 por parte de Trump cuando regresó a la Casa Blanca.

El escrito judicial se refiere a los cuatro condenados: Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola, identificados por las autoridades estadounidenses como figuras clave dentro de la estructura organizativa del grupo, conocido como los ‘Proud Boys’ (Chicos orgullosos), procesado por el asalto al Capitolio.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump impulsó beneficios para los condenados por el asalto al Capitolio, incluyendo el otorgamiento de perdones y conmutaciones a cerca de 1.500 personas vinculadas a los hechos del 6 de enero de 2021, lo que permitió la liberación o reducción de condenas de la mayoría de los implicados.

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