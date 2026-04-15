Mundo
15 de abril de 2026 - 15:59

EE.UU. impone bloqueo naval del estrecho de Ormuz

WASHINGTON. Estados Unidos afirma que en el contexto del bloqueo del estrecho de Ormuz, como medida de presión a Irán, impidió el paso de unas nueve embarcaciones que zarparon desde puertos iraníes. La Administración de Donald Trump mantiene una gran flota militar aguas de Oriente Medio.

Por ABC Color

El ejército estadounidense afirmó hoy que había impedido el paso de nueve embarcaciones que zarparon de puertos iraníes durante los dos primeros días del bloqueo naval impuesto contra la República Islámica.

“Nueve buques han acatado la orden de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta y regresar a un puerto o zona costera iraní”, declaró el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), comando responsable de las tropas estadounidenses en Oriente Medio, en una publicación en la red social X.

“Ningún buque ha logrado pasar las fuerzas estadounidenses”, afirmó el comando militar. Sin embargo, datos de seguimiento naval parecen poner en duda esta información.

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Un capitán de ala aérea señala durante las operaciones de vuelo a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72). Los capitanes de avión, que visten camisas marrones, son responsables de la seguridad e integridad de las aeronaves, incluyendo la preparación previa y posterior al vuelo. (Red social X de Cent Com)
Un capitán de ala aérea señala durante las operaciones de vuelo a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72). Los capitanes de avión, que visten camisas marrones, son responsables de la seguridad e integridad de las aeronaves, incluyendo la preparación previa y posterior al vuelo. (Red social X de Cent Com)

Buques iraníes

Desde ayer, al menos tres buques que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz, según estos datos satelitales, aunque algunos buques que tomaron esa ruta posteriormente dieron la vuelta.

Esos tres buques se encuentran entre los siete navíos vinculados a Irán que atravesaron el estrecho después de que el bloqueo de Washington entrara en vigor a las 14:00 GMT del lunes, según el proveedor de datos marítimos Kpler.

Las fuerzas de Teherán cerraron de hecho el estrecho tras los ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Donald Trump anunció el domingo que había ordenado el bloqueo de los puertos iraníes tras el fracaso de las conversaciones de paz entre Washington y Teherán en Pakistán.