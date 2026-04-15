Paraguay espera 1.000 millones de dólares en inversión de Singapur en créditos de carbono

De Barros aseguró que el presidente paraguayo, Santiago Peña, recibió a la ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente y encargada de Relaciones Comerciales de Singapur, Grace Fu Hai Yen, quien llegó acompañada de un grupo de 20 empresarios.

El funcionario confió en que si se logran concretar "todos los procesos de interés con Singapur se pueden generar más de 1.000 millones de dólares entre ambos Gobiernos", sin precisar el plazo de las inversiones.

Ambos países suscribieron en mayo de 2025 un convenio de cooperación en proyectos de créditos de carbono, enmarcado en el Acuerdo de París, durante una visita oficial de Peña a Singapur.

Según el ministro del Medio Ambiente, Paraguay percibió unos 20 millones de dólares en los últimos dos años del mercado de créditos de carbono.

En marzo pasado, el presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrollo y Comercio de Créditos de Carbono, Kiantar Betancourt, dijo a EFE que Paraguay proyecta ingresos cercanos a los 100 millones de dólares este año por cuenta de proyectos privados de créditos de carbono que se implementan en la región del Chaco (oeste), una vasta región semiárida de bosques y sabanas secas.

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También el jefe del Gabinete de Civil de la Presidencia, Javier Giménez, adelantó en marzo pasado que el país espera garantizar hasta 5.000 millones de dólares en el futuro cercano con la venta de créditos de carbono.