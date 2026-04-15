Uruguay regula eutanasia con la “dignidad humana en el centro de las decisiones”, dice Orsi

Uruguay–un país laico y acostumbrado a mostrar el camino a la región a la hora de legislar derechos– aprobó en octubre de 2025 por amplia mayoría en el Senado la “ley de Muerte Digna”, que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones.

Se trata de una norma pionera en América Latina y se sumó a una pequeña lista de países -Canadá, Países Bajos y España- que permiten la muerte asistida como el caso de Colombia y Ecuador que despenalizaron por fallos judiciales.

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó hoy el decreto de la ley que regula la eutanasia, legalizada en octubre del año pasado tras su aprobación en la Cámara de Senadores, informó EFE.

Decisiones complejas

“La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas. Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, indicó el mandatario en una publicación en su cuenta de Instagram.

De esta forma, el país suramericano dio un nuevo paso en dicho asunto y el próximo será que quede conformada la Comisión Honoraria de Revisión que será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia.

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“Sobre esa base, hoy damos este paso tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades. Uruguay sigue construyendo acuerdos en los temas que más importan”, concluyó el mandatario.