Brent sube 4,70 % y roza 100 dólares por dudas sobre Ormuz pese a conversaciones EEUU-Irán

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó hoy en 99,39 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implicó una importante subida de 4,46 dólares con respecto al día anterior, cuando marcó 94,93 dólares.

El brent reaccionó al alza ante el escepticismo del mercado sobre la situación en el estrecho de Ormuz, por donde habitualmente transita el 20 % del tráfico marítimo de crudo a nivel global, que lleva bloqueado desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, e ignorando la posibilidad de nuevas conversaciones de paz entre Washington y Teherán.

El Pentágono advirtió este jueves que Estados Unidos usará la fuerza si es necesario para cumplir el bloqueo marítimo a Irán y que los buques que transiten hacia o desde puertos de la república islámica serán abordados e incautados.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este jueves que espera no tener que prorrogar el alto el fuego de dos semanas con Irán porque cree que llegarán a un acuerdo antes. Además, también hoy, el mandatario anunció una tregua de diez días entre Israel y el Líbano.