Detienen al expresidente del Banco de Brasilia por un escándalo de corrupción

La detención se enmarca en la Operación 'Compliance Zero', que investiga un esquema de desvío de fondos desde el extinto Banco Master a través de negocios millonarios con créditos falsos, según indicó la Policía Federal en una nota.

En el mismo operativo también fue arrestado el abogado Daniel Monteiro, apuntado como el hombre de confianza de Daniel Vorcaro, quien fue dueño del Banco Master y hoy se encuentra en prisión preventiva, de acuerdo con la prensa local.

Henrique Costa, que presidió el BRB entre enero de 2019 y noviembre de 2025, y Monteiro están acusados de participar en una "trama de lavado de dinero para el pago de sobornos que tendrían como destino agentes públicos", señaló la Policía Federal.

En el caso del exjefe del Banco de Brasilia se sospecha que habría recibido al menos seis inmuebles valorados en cerca de 150 millones de reales (30 millones de dólares / 25 millones de euros) a cambio de implicar al BRB en las operaciones irregulares del Banco Master.

Según la investigación, el Banco de Brasilia compró unos 12.000 millones de reales (2.400 millones de dólares al cambio de hoy) en títulos del Banco Master sin respaldo financiero.

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La institución, controlada por el Gobierno regional de Brasilia, también intentó la compra del Banco Master, pero el Banco Central de Brasil vetó el acuerdo y, posteriormente, decretó la liquidación extrajudicial del Master, en noviembre pasado.

El escándalo ha salpicado a otros gobiernos regionales y a diversas autoridades, incluyendo magistrados de la Corte Suprema, parlamentarios y exdirectores del Banco Central.

Las diligencias policiales han dejado al descubierto la enorme red de contactos de Vorcaro entre las esferas más poderosas del país, con los que hizo negocios y fiestas, entre ellos el expresidente brasileño Michel Temer (2016-2018) y antiguos ministros de las administraciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, según medios locales.

Dos jueces del Supremo también se han visto afectados por el escándalo: José Antonio Dias Toffoli y Alexandre de Moraes, este último conocido internacionalmente por investigar al magnate Elon Musk y al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.