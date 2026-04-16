Mundo
16 de abril de 2026 - 10:28

Guerra en Oriente Medio no afectará provisión de semiconductores, asegura fabricante TSMC

Sede de la fabricantes de chips TSMC, en Hsinchu, Taiwán.
Sede de la fabricantes de chips TSMC, en Hsinchu, Taiwán.RITCHIE B. TONGO

TAIPÉI. El fabricante taiwanés de semiconductores TSMC afirmó que la guerra en Oriente Medio no impactará en el plazo inmediato su suministro de materiales, como helio e hidrógeno.

Por AFP

El fabricante taiwanés de semiconductores TSMC afirmó que la guerra en Oriente Medio no impactará en el plazo inmediato su suministro de materiales, como helio e hidrógeno.

“Obtenemos suministros de múltiples proveedores en diferentes regiones, y hemos preparado un inventario de seguridad disponible”, declaró el director financiero de la empresa, Wendell Huang, al anunciar los resultados.

“No esperamos un impacto en nuestras operaciones a corto plazo”, agregó.

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El ejecutivo anunció que el beneficio neto para el período de enero a marzo subió más de 50% interanual a 572.400 millones de nuevos dólares taiwaneses (18.200 millones de dólares estadounidenses), su mayor utilidad neta trimestral hasta la fecha.