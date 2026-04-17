El cantante español Pitingo publica "Pitingo y Punto", disco en directo grabado en México

Grabado durante tres noches consecutivas con entradas agotadas en Ciudad de México, "Pitingo y Punto" recoge la fuerza del directo, informó su equipo en un comunicado.

El trabajo combina reinterpretaciones de canciones icónicas del repertorio latinoamericano con composiciones inéditas, con lo que construye un viaje sonoro que conecta tradición y contemporaneidad desde una mirada personal.

La idea nació del encuentro creativo entre el propio Pitingo, el productor y arreglista costarricense ganador de varios Latin Grammy Paul Rubinstein y el artista y productor mexicano Mane de la Parra, con el objetivo de crear una experiencia musical de gran formato que celebrara la hermandad cultural entre España y Latinoamérica.

La dirección musical y los arreglos corren a cargo del prestigioso Alex Carballo, maestro y arreglista de reconocimiento internacional que ha trabajado con figuras como Luis Miguel o Bruno Mars.

"Pitingo y Punto" se concibe como una celebración multicultural donde conviven flamenco, música latina, soul, gospel y elementos orquestales. Más de veinte artistas en escena, músicos de distintas nacionalidades y una cuidada producción musical dan forma a una experiencia envolvente que traslada al oyente la emoción de las noches en México.

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El lanzamiento del álbum se acompaña de una serie de conciertos seleccionados donde el público podrá vivir el espectáculo en directo, con una presentación en Madrid y próximas fechas que se anunciarán próximamente.

El proyecto "Pitingo y Punto" se completa con un documental que recoge el proceso de creación y grabación del álbum en directo en el histórico Teatro Esperanza Iris.