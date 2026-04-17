Papa denuncia uso de la IA para fomentar “conflictos y miedos”

Hoy, bajo un sol abrasador, el papa León XIV celebró misa al aire libre en Duala, a orillas del golfo de Guinea. Asistieron más de 120.000 personas, una muchedumbre mucho más pequeña de la que vaticinaba el Gobierno.

En un discurso ofrecido a los estudiantes de la Universidad Católica de África Central, en la capital del país, Yaundé, el papa estadounidense denunció “la sustitución progresiva de la realidad por la simulación de esta”, que conduce a vivir “dentro de burbujas impermeables unas con otras”.

“Cuando la simulación se vuelve norma, (...) vivimos como dentro de burbujas impermeables unas con otras, nos sentimos amenazados por cualquiera que sea diferente”, lamentó el pontífice estadounidense.

Polarización y miedo

“Así es como se extienden la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia. No está en juego un simple riesgo de error, sino una transformación de la relación misma con la verdad”, agregó.

La declaración llega en medio de las críticas por el uso que suele hacer Donald Trump de imágenes generadas con IA con fines políticos.

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Después de que el Papa criticara la guerra en Irán, el presidente estadounidense publicó el domingo una imagen en la que aparece como si fuera Jesucristo. La ilustración, borrada un día después, generó indignación en la derecha religiosa estadounidense.

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Devastaciones ambientales

En un país dirigido con mano de hierro por Paul Biya desde 1982, el líder de la Iglesia católica instó a los jóvenes a “servir a su país” en lugar de emigrar. “África necesita liberarse de la plaga de la corrupción”, lanzó.

El sumo pontífice también criticó “el lado oscuro de las devastaciones ambientales y sociales provocadas por la frenética búsqueda de materias primas y tierras” raras.

El continente africano está pagando un alto precio por la extracción del cobalto, del que dependen los servidores informáticos. Un negocio en gran parte dominado por potencias extranjeras, con China a la cabeza.