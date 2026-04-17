Sudáfrica ofrece minerales críticos para fortalecer la relación comercial con España

"España es un socio valioso para Sudáfrica", afirmó Ramaphosa en el Foro de Negocios España-Sudáfrica que se celebró en Madrid, según el discurso publicado por la Presidencia sudafricana.

En 2025, el comercio total entre Sudáfrica y España "alcanzó aproximadamente los 2.800 millones de euros", subrayó el mandatario sudafricano en el foro, al que asistió el ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, entre otros.

"Las exportaciones de Sudáfrica a España -prosiguió- ascendieron a 1.300 millones de euros, lo que supone un incremento del 10 % respecto al año anterior. Esto convierte a España en nuestro socio comercial principal de mayor crecimiento dentro de la Unión Europea".

Ramaphosa destacó que "más de 150 empresas españolas operan actualmente en Sudáfrica, generando más de 20.000 empleos" en sectores que abarcan desde energías renovables e infraestructuras hasta servicios financieros, tecnología y turismo.

Si bien esta relación comercial es "sólida", el líder sudafricano enfatizó que sigue estando "estructuralmente desequilibrada" al concentrarse en una "gama limitada de productos".

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Así, los vehículos de motor para el transporte de mercancías representan casi la mitad de las exportaciones sudafricanas a España.

"Esta concentración genera vulnerabilidad. Para fortalecer esta relación y hacerla sostenible, debemos centrarnos en la diversificación", matizó.

Sudáfrica -precisó- posee las mayores reservas mundiales de metales del grupo del platino.

Según Ramaphosa, "estos minerales críticos son fundamentales para la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno, los sistemas de energía limpia y el futuro de la movilidad eléctrica".

Al mismo tiempo, explicó, España se está posicionando como uno de los "principales actores europeos en la economía del hidrógeno".

"Esto -concluyó- crea una oportunidad para alinear nuestras fortalezas. Sudáfrica aporta la base de recursos. España aporta la capacidad tecnológica, la inversión y el acceso al mercado".

El presidente también remarcó que Sudáfrica ofrece una posición "estratégica" como puerta de entrada a un continente con más de 1.400 millones de habitantes y un producto interior bruto (PIB) combinado que supera los 3,4 billones de dólares (casi 2,9 billones de euros).

Ramaphosa, que fue recibido este viernes por el rey Felipe VI en el palacio de la Zarzuela, viajó el pasado miércoles a España para una visita de trabajo.

Este sábado, mantendrá una reunión bilateral con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Barcelona, donde también asistirá a la Global Progressive Mobilisation, evento en el que líderes de varios continentes se ofrecerán como dique de contención contra el auge de la extrema derecha y la deriva belicista en el mundo.

En Barcelona, Ramaphosa acudirá igualmente el sábado a la IV Reunión en Defensa de la Democracia, un encuentro institucional en el que participará junto a Sánchez y otros líderes progresistas.