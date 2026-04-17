Takaichi promete adoptar "todas las medidas posibles al alcance" de Japón respecto a Ormuz

"Japón continuará trabajando estrechamente con la comunidad internacional, incluidos los países y organizaciones internacionales pertinentes, y mantiene su compromiso de adoptar todas las medidas posibles dentro de su alcance", según un mensaje de Takaichi para la reunión virtual de líderes sobre la navegación en Ormuz, organizada por Francia y Reino Unido y celebrada en la jornada del viernes.

Takaichi expresó su reconocimiento por las iniciativas emprendidas por París y Londres, enfatizando que "es fundamental" que se restablezca la estabilidad en el estratégico paso "lo antes posible" y que se garantice la libertad y seguridad de navegación para los buques de todos los países. "Sigue siendo una prioridad urgente", añadió.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo nipón destacó que en las últimas semanas ha realizado esfuerzos diplomáticos en este sentido, incluida la propuesta de fomentar el establecimiento de corredores marítimos seguros.

En cuanto a las consecuencias en el sector energético, recordó que Tokio anunció 10.000 millones de dólares en cooperación financiera para facilitar compras conjuntas de productos derivados del petróleo entre países asiáticos.

La aclaración de Takaichi está relacionada con las limitaciones legales del país asiático, cuya Constitución consagra el pacifismo y exige la renuncia total a la guerra, a la hora de enviar activos militares a una zona en conflicto.

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No obstante, a mediados de marzo, cuando el debate sobre el envío de activos militares a Ormuz estaba en primera línea por las constantes peticiones del presidente estadounidense, Donald Trump, en este sentido, Takaichi llegó a plantear la posibilidad de desplegar buques japoneses en la zona en el caso de que se implementara un alto el fuego.

Por su parte, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, explicó tras participar en la cumbre virtual que su país desempeñará "un papel responsable para garantizar la libertad de navegación en el estrecho, basado en el Derecho Internacional".

Así, sostuvo que Seúl participará "activamente en los esfuerzos de la comunidad internacional para contribuir a los principios de libertad de navegación y la estabilidad de las cadenas de suministro globales".

"Además, planeamos buscar activamente maneras de fortalecer la cooperación diplomática y militar de cara a futuros cambios en la situación", indicó el jefe de Estado de Corea del Sur en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Con todo, Lee enfatizó que Corea del Sur depende de Ormuz para aproximadamente el 70 % de sus importaciones de petróleo, por lo que "garantizar la estabilidad en esta vía marítima y la libertad de navegación es una cuestión fundamental directamente vinculada" a la economía surcoreana y a la vida de su población.