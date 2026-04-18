Detienen por feminicidio a vigilante de edificio donde hallaron joven en Ciudad de México

Según informó la Fiscalía en un comunicado, el detenido "habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido".

Entre los indicios, apuntó, se encuentran manchas de sangre en la caseta de vigilancia, donde presuntamente ocurrieron los hechos, además del informe de criminalística y el dictamen médico forense preliminar.

Agregó que el presunto responsable será presentado ante la autoridad judicial en las próximas horas, donde se definirá su situación jurídica.

La detención ocurre luego de que la propia Fiscalía reconociera que, pese a contar con la ubicación del inmueble desde el reporte de desaparición, no fue sino hasta varias horas después que personal acudió al lugar, un lapso que ahora es investigado para determinar posibles omisiones.

Familiares de la víctima han denunciado irregularidades en la atención del caso, incluyendo retrasos en la búsqueda, negativa de acceso a cámaras de vigilancia y presuntas solicitudes de dinero para agilizar las investigaciones.

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Estos señalamientos derivaron en la apertura de una indagatoria interna y la separación de un policía de investigación, según dijo en conferencia de prensa la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.

"Los hechos son claros. La familia denunció en la madrugada del 15 al 16, había ya un domicilio ubicado y no fue hasta la tarde del otro día en que se acudió a dicho domicilio", reconoció la fiscal.

Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, fue vista por última vez el miércoles cuando acudió a un edificio, donde fue hallada muerta este viernes.

Su cuerpo fue localizado en el sótano del inmueble, oculto bajo un montículo de arena, luego de que previamente se encontraran objetos personales vinculados con ella.

Según la Fiscalía, existen indicios de que murió a causa de golpes y no hay registro de que haya salido del edificio.