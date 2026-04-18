La presidenta de Irlanda llama a "trabajar por la paz" y no normalizar la guerra

Connolly llamó a reflexionar sobre "cómo hemos llegado hasta el punto de tener que celebrar una conferencia en defensa de la democracia".

Por su parte, el vicecanciller de Austria y presidente del Partido Socialdemócrata austríaco (SPÖ), Andreas Babler, afirmó que la IV Reunión en Defensa de la Democracia que se celebra en Barcelona va a ser "el principio de una nueva era".

En declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre, Babler destacó la "necesidad" de celebrar un encuentro de este tipo para dar "respuesta política a la escalada militar global" y ejercer de "contrapeso frente a esta alianzas autoritarias de extrema derecha".

El viceprimer ministro británico, David Lammy, agradeció al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que haya organizado esta cumbre en Barcelona para discutir la respuesta a dar ante "desafíos globales excepcionales", agravados por el conflicto "nuevamente" en Oriente Medio.

Para Lammy, resulta "importante" que las fuerzas progresistas se "organicen" en nombre de la "gente trabajadora" de todo el mundo: "Es tiempo de esperanza y oportunidad, pese a los desafíos", afirmó en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre.

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Sánchez y el mandatario brasileño, Lula da Silva, reúnen en Barcelona a una docena de líderes progresistas en defensa de la democracia, entre ellos los presidentes de México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay, así como representantes de otros gobiernos progresistas.