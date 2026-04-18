Varios cruceros sin pasajeros cruzan el estrecho de Ormuz por primera vez desde su cierre

"El MSC Euribia zarpó de Dubái, cruzó el estrecho de Ormuz sin contratiempos y ahora se dirige al norte de Europa. La travesía se realizó en estrecha coordinación con las autoridades competentes", informó MSC en un comunicado compartido a EFE.

"El MSC Euribia está listo para reanudar su temporada en el norte de Europa, y dado que el barco podrá regresar antes de lo previsto, MSC Cruceros confirma que el crucero con salida el 16 de mayo desde Kiel (y el 17 de mayo desde Copenhague) operará según lo programado originalmente", agregó la compañía.

El inmenso navío, con capacidad para más de 6.000 pasajeros, se encontraba en aguas del golfo Pérsico cuando el 28 de febrero comenzaron los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, y desde entonces permaneció guarecido en Dubái.

La ciudad emiratí también era el puerto de amarre del crucero Celestyal Journey, que cruzó este sábado el estrecho de Ormuz por primera vez desde el comienzo del conflicto, según datos de la plataforma de seguimiento de barcos 'MarineTraffic'.

Otro de los cruceros que pudo poner fin a la larga espera fue el Mein Schiff 4, de Tui Cruises, que zarpó hoy de Abu Dabi, de acuerdo con los datos de esa misma plataforma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado el viernes la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EE.UU. persiste en obstaculizar su tránsito marítimo.