Precios del petróleo se desploman tras apertura del estrecho de Ormuz

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el pasado 28 de febrero. Actualmente, está en vigor un tregua temporal que vence en los próximos días.

El gobierno iraní de los ayatolás reaccionó con represalias contra intereses estadounidenses en Medio Oriente y con el cierre de facto del estrecho de Ormuz por donde circula al menos el 20% del crudo global y fertilizantes para la producción agrícola en el mundo.

Al cierre ordenado por los iraníes, se sumó el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos mientras las partes en conflicto negocian un alto al fuego duradero.

Los costos del crudo retrocedían marcadamente -por debajo de los US 90- después del anuncio de Irán sobre la apertura completa del estrecho de Ormuz durante el resto de la tregua con Estados Unidos, reportó AFP.

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La República Islámica no precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor ayer por la noche en Líbano por diez días, o al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.

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El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, declaró que el estrecho de Ormuz, estará “totalmente abierto” mientras dure la tregua en Oriente Medio.

“El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego”, indicó Araqchi.

Los precios

Esta mañana, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, perdía un 10,42% hasta los 89,03 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, caía un 11,11% hasta los 84,17 dólares.