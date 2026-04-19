Irán no enviará negociadores a Pakistán mientras siga el bloqueo de EE.UU., según Tasnim

El medio, vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní, indicó que según la información que ha obtenido "no habrá negociaciones mientras continúe el bloqueo marítimo" de EE.UU. contra los puertos iraníes.

Tasnim señaló, sin embargo, que el intercambio de mensajes entre Irán y EE.UU. a través del intermediario paquistaní ha continuado en los últimos días tras la primera ronda de conversaciones celebrada el fin de semana pasado en Islamabad, que concluyó sin acuerdo —según Teherán— por las exigencias y ambiciones de la parte estadounidense.

Esta información llega después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara este domingo que sus enviados especiales viajarán el lunes a Pakistán para participar en una segunda ronda de conversaciones con Irán.

Trump advirtió que, si Teherán no acepta el acuerdo propuesto por Washington, EE.UU. podría destruir "todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes" de Irán, una amenaza que el republicano ya había planteado antes de que las partes acordaran el 8 de abril una tregua de dos semanas que expira el miércoles.

Irán denunció este domingo que el cerco marítimo de EE.UU. es "ilegal" y "delictivo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La acusación se produce después de que Teherán volviera a imponer el sábado un "control estricto" en el estrecho de Ormuz, bloqueando el paso de buques en respuesta al cerco estadounidense, un día después de anunciar su reapertura.