Paz dice que Bolivia "cierra un ciclo político" tras la segunda vuelta en cinco regiones

"Hoy Bolivia cierra un ciclo político y abre una nueva etapa. Una etapa de renovación, de nuevos aires y de diferentes representaciones", escribió el mandatario en sus redes sociales.

Paz felicitó a Bolivia "por el valor y la decisión democrática" demostrados esta jornada en las urnas y dijo de los gobernadores electos que "son el resultado de la decisión del pueblo".

El mandatario, que lleva poco más de cinco meses de gestión, prometió que junto con las nuevas autoridades regionales se buscará "darle un mejor futuro a la patria".

"Se deja atrás el tiempo del partido único. Hoy empieza una Bolivia con nuevos liderazgos, nuevos proyectos y un compromiso claro: trabajar juntos para salir adelante", agregó.

Los ciudadanos en las regiones de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija volvieron este domingo a las urnas para elegir a sus gobernadores para el próximo quinquenio.

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La votación de esta jornada completó las elecciones regionales y municipales del pasado 22 de marzo, en las que fueron elegidos en primera vuelta los gobernadores de los departamentos de Potosí, Pando y Cochabamba, además de 335 alcaldes y otros representantes locales.

Los datos preliminares de la segunda vuelta difundidos por el órgano electoral muestran que la coalición Patria, del presidente Paz, ganó en Beni y en las otras cuatro regiones vencieron otras diferentes agrupaciones políticas.

En primera vuelta fueron elegidos los gobernadores de Potosí, Cochabamba y Pando, todos opositores, mientras que en La Paz no hubo balotaje por el retiro a fines de marzo del partido Nueva Generación Patriótica (NGP), por lo que fue proclamado ganador su contendor, el candidato oficialista Luis Revilla.

Esto supone que el oficialismo gobernará en Beni y La Paz, mientras que las otras siete regiones bolivianas quedaron en manos de partidos opositores.

Además, por primera vez, Bolivia tendrá a dos mujeres elegidas gobernadoras en las urnas, ya que en la primera vuelta ganó en la región amazónica de Pando, Gabriela de Paiva, de la alianza opositora Libre, y esta jornada venció en el balotaje en el departamento sureño de Tarija, María René Soruco, de Camino Democrático para el Cambio (CDC).

En las elecciones regionales de 2010 y 2015, el entonces gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) logró seis gobernaciones y en 2021, quedó con tres Gobiernos departamentales.

En estos comicios locales, el MAS participó bajo la alianza Unidos por los Pueblos y logró la gobernación de Cochabamba.

La expectativa del Gobierno de Paz es que, una vez elegidas las nuevas autoridades regionales, se pueda avanzar con reformas como la promesa electoral del mandatario del '50/50', para una nueva distribución de los recursos del Estado.