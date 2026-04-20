Riga tampoco permitirá uso de espacio aéreo para viaje de Fico a Rusia el 9 de mayo

"La postura de Letonia es clara: mientras la Federación Rusa lleve a cabo la agresión en Ucrania, no facilitaremos el camino hacia eventos de propaganda de guerra allí", escribió la ministra letona de Exteriores, Baiba Braže, en un mensaje de su red social X.

"Por eso, para el espectáculo de propaganda de guerra del 9 de mayo en Moscú, al igual que antes, no emitiremos permisos de sobrevuelo", añadió.

Letonia se suma así a Estonia, cuyo ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, dijo el domingo que no dejará que el espacio aéreo de su país se use para viajar a Rusia.

"Fico no volverá a recibir permiso para usar el espacio aéreo estonio para volar a Moscú y asistir al desfile del 9 de mayo, un evento destinado a glorificar al agresor", señaló.

"Le negamos esto el año pasado, y el mismo principio se aplica ahora", abundó Tsahkna.

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El primer ministro de Eslovaquia anunció a principios de abril en redes sociales que acudirá el próximo 9 de mayo nuevamente a Moscú para las celebraciones del 'Día de la Victoria'.

"El 9 de Mayo, Día de la Victoria, estaré en Moscú, y en junio en Normandía (Francia), para recordar la importancia de la apertura de un segundo frente", aseguró el mandatario, que el año pasado fue el único líder de un país de la Unión Europea (UE) en acudir a esa celebración organizada por el régimen de Vladímir Putin.

"Nunca faltarán las ocasiones de mostrar aprecio a los liberadores y gritar en favor de la paz", agregó Fico en el vídeo colgado en sus redes sociales.