Al menos dos muertos y 13 heridos extranjeros tras un tiroteo en Teotihuacán, México

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó, en una tarjeta informativa, que 13 personas de distintas nacionalidades fueron trasladadas a hospitales de la zona tras el ataque.

Entre los lesionados hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso.

Entre los seis ciudadanos estadounidenses, hay cuatro mujeres, de 61, 34, 27 y 26 años, y dos hombres de 38 y 29.

También hay tres colombianos -un menor de 6 años y dos mujeres de 22 y 37-, dos brasileñas -de 13 y 55 años-, una canadiense de 29 años y un ruso de 32.

El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de la Ciudad de México, tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio, según reportes preliminares de autoridades locales.

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Hasta el momento, no se ha informado el móvil del ataque ni más detalles sobre el agresor.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y confirmó que su gobierno mantiene contacto con autoridades canadienses para dar seguimiento al caso y brindar apoyo a los afectados.

Por su parte, los embajadores de Estados Unidos y Canadá han expresado sus condolencias ante la tragedia.

La mañana del lunes, un sujeto armado abrió fuego contra visitantes en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, causando pánico y una estampida antes de ser hallado muerto, mientras autoridades investigan un posible suicidio.

Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México.