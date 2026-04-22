El PIB británico se reduciría en un 15 % con una migración cero en 2060, según informe

El estudio analiza la evolución del producto interior bruto (PIB) británico de cara a las próximas décadas, y toma como base las proyecciones de su modelo económico global propio para elaborar dos escenarios "plausibles".

El primero de ellos asume que la migración neta fuera nula en el Reino Unido a partir de 2026, lo que provocaría que el PIB solo creciese de media un 0,9 % anualmente.

Aunque a priori pueda parecer un escenario "extremo", según Oxford Economics no es descartable a futuro, dado el aumento actual de los requisitos migratorios para obtener un visado o la residencia permanente en el país; así como la posibilidad de que futuros gobiernos implementen reformas todavía más estrictas en este ámbito.

El segundo prevé que unos flujos migratorios más altos que en la actualidad, en línea con las proyecciones de la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS, en inglés), podría aumentar el PIB británico en un 5 % más de lo previsto en 2060.

El informe de Oxford Economics también asegura que, de haber una migración cero neta a largo plazo, también tendría repercusiones para los gobiernos, provocaría un fuerte aumento del endeudamiento público.

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Del mismo modo, obligaría a las Administraciones a tomar "decisiones más difíciles", tales como ampliar la fuerza laboral entre las personas mayores; incrementar la edad de jubilación o abandonar el llamado sistema de 'triple garantía' de las pensiones (que permite que suban cada año al menos un 2,5 %).

"Un menor crecimiento económico repercute en los ingresos fiscales. El gasto público corriente y de capital también disminuye, ya que la menor población requiere menos personas que reciban educación y atención médica por parte del Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, los recortes en el gasto son mucho menores que la caída de los ingresos", comentó el economista jefe de Oxford Economics en el Reino Unido, Andrew Goodwin.

El informe de Oxford Economics, pese a su carácter eminentemente técnico, se hace público en un momento en que la inmigración se ha convertido en unos de los temas de mayor confrontación política, con unos partidos populistas muy expresivos en su retórica antimigratoria y un Gobierno laborista que está aplicando unas medidas sobre control de la inmigración de corte muy represivo.