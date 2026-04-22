Video: reina Letizia celebra los 50 años del “Juan de Salazar” y lanzó este saludo en guaraní

La reina Letizia de España inició su saludo en guaraní con la expresión “vy’apavẽ ne arambotýre”, que traducido al español significa “muchas felicidades por su aniversario” para reconocer los 50 años del Centro Cultural Juan de Salazar.

Destacó que llegar a los 50 años representa una edad de madurez necesaria para reflexionar sobre el pasado y proyectar el futuro.

La Reina describió la trayectoria del centro no como una vida individual, sino como una “constelación de historias”, comparando su estructura y legado con la delicada y compleja pieza artesanal del ñandutí.

Letizia subrayó que el “Juande” es el reflejo del éxito en la historia compartida entre España y Paraguay.

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Saludo en guaraní de la Reina Letizia

Calificó al centro como un ejemplo fundamental de cooperación tanto cultural como social, señalando su importancia estratégica como motor de la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

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Actualmente, este modelo de gestión cultural impulsado desde Paraguay se ha extendido con éxito, sumando ya otros 15 centros distribuidos en diversos puntos de América Latina y África.

El “Juande” es uno de los espacios culturales más emblemáticos, activos y fundamentales de Asunción. Se ha consolidado como un punto de encuentro neurálgico para la creación artística, el pensamiento crítico y la difusión de diversas disciplinas.

Un rasgo distintivo del CCEJS es que su acceso es mayoritariamente libre y gratuito, lo cual democratiza el acceso a la cultura y permite que una gran diversidad de público participe en sus propuestas.

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El centro cuenta con infraestructura técnica y espacial adecuada para albergar diversas ramas artísticas: