El Centro Cultural de España “Juan de Salazar” cumple 50 años: sus orígenes e inauguración

El Centro Cultural de España “Juan de Salazar” se alista para reabrir sus puertas este domingo 19, en coincidencia con la celebración de su 50 aniversario. Y este festejo lo hará, desde las 19:00, presentando algunas reformas edilicias, conjuntamente con muestras de arte, espectáculos de danza y música en vivo.

Este espacio cultural no solamente es fundamental dentro de la escena artística de Asunción, sino que también se ha constituido en el pionero de la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esta red está actualmente integrada por 14 centros culturales en América Latina y 2 en Guinea Ecuatorial.

Según una nota publicada por Jesús Ruiz Nestosa, en 1996 al cumplirse el vigésimo aniversario del “Juan de Salazar”, el antecedente de este centro cultural fue el Instituto Paraguayo de Cultura Hispánica, cuya sede fue inaugurada en el año 1955, por iniciativa del diplomático español Carlos Fernández Shaw.

Tras regresar a nuestro país luego de casi dos décadas, Fernández Shaw decidió impulsar la creación de un Centro Cultural Español y, en el año 1975, se adquirió la vivienda ubicada sobre la calle Herrera que perteneció a don Manuel Ferreira.

La remodelación de la residencia, en la que también funcionó el Instituto Paraguayo de Cultura Hispánica, estuvo a cargo del artista español Francisco Torné Gavaldá, quien por entonces vivía en Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La inauguración del Centro Cultural de España “Juan de Salazar”

El 10 de abril de 1976 se realizó una conferencia de prensa en la que se brindó detalles de la inauguración del centro cultural y de su infraestructura.

“En esa ocasión se informó que la casa poseía la sala Menéndez Pidal dedicada a mesas redondas y seminarios, la sala Goya para exposiciones y conferencias, y el Jardín Félix de Azara para actividades al aire libre”, detalla la publicación.

Señala además que para dicho acto, que se celebró el lunes 19 de abril de 1976, se invitó al profesor Juan Ignacio Tena, director general del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Esta entidad apoyó financieramente la instalación del centro cultural, así como otros aportantes.

El acto inaugural contó con la presencia del entonces presidente de la República Gral. Alfredo Stroessner. En tanto, el entonces canciller Dr. Alberto Nogués, recibió una placa como “miembro de honor” del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid.

El himno nacional fue interpretado por la banda de músicos de la Armada Nacional. También se presentó la bailarina Lucena Tena, especializada en el manejo de las castañuelas, acompañada por el guitarrista Félix de Utrera y el cantaor Manolo Mairena, además del maestro José Vives. destacadas figuras del arte español.

“Gráfica y dibujo actual de España” fue la primera exposición que albergó el centro cultural, en su sala Goya. La muestra itinerante, que venía recorriendo ciudades de Latinoamérica, estaba conformada por obras de 19 artistas contemporáneos.

“Paraguay y España se encuentran preparados para dar un largo paso al frente en el campo cultural”, expresó Fernández Shaw en el acto inaugural, según la nota publicada en ABC el 20 de abril de 1976.

Seguramente, en ese entonces Fernández Shaw no imaginó la gran importancia que tendría el “Juan de Salazar”, 50 años después, para artistas, gestores culturales y ciudadanos que encontraron en este lugar y en sus actividades el espacio propicio para desarrollarse.