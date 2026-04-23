Bruselas prevé hacer este trimestre un primer pago de 3.200 millones del crédito a Ucrania

De los 90.000 millones del crédito, que se financiará con la emisión de deuda en los mercados financieros respaldada por el presupuesto comunitario, 60.000 millones se destinarán a apoyo militar y 30.000 millones para ayudar a Kiev a cubrir sus necesidades presupuestarias.

La mitad de los fondos (45.000 millones) se desembolsarán este mismo año según una estrategia de financiación elaborada por Ucrania y aprobada hoy por la UE, mientras que la otra mitad se pagaría en 2027.

Esa estrategia prevé que de aquí a finales de 2026 Kiev reciba 28.300 millones de euros en apoyo a sus capacidades de defensa y 16.700 millones en apoyo presupuestario. El primer pago saldría de esta segunda partida, en concreto de la parte destinada a ayuda macrofinanciera, y ascendería a 3.200 millones de euros, según explicaron fuentes comunitarias.

Al mismo tiempo, Ucrania ya ha concluido un primer acuerdo operativo con Bruselas para llevar a cabo una licitación para conseguir equipamiento de defensa, en concreto drones, y está negociando acuerdos adicionales para obtener, entre otros bienes, munición, añadieron.

El acuerdo aprobado prevé que a la hora de comprar equipamiento de defensa se dé prioridad a la producción europea, ya sea fabricada en la propia Ucrania, en los países de la UE, en los del Espacio Económico Europeo o de la Asociación Europea de Libre Comercio -Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein- o en terceros Estados que hayan firmado acuerdos bilaterales en el marco del fondo de defensa SAFE.

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No obstante, Kiev podrá recurrir a otros proveedores si necesita la entrega urgente de un producto que no esté disponible en esos países.

De hecho, para este primer acuerdo ha sido aprobada una derogación porque se adquirirán drones que, si bien serán producidos en Ucrania, tienen contenido chino, según explicaron las citadas fuentes.

La aprobación del acuerdo permite a Kiev poner en marcha la licitación aunque Bruselas efectúe el pago más adelante.

Los desembolsos, en todo caso, estarán condicionados a que Kiev cumpla con las condiciones pactadas con los Veintisiete, que incluye reformas en materia de Estado de Derecho o en la lucha contra la corrupción, entre otros.

La UE entregará los fondos a Ucrania sin intereses y esta solo tendrá que devolverlos una vez que Rusia pague reparaciones de guerra.

El crédito se financiará con la emisión de deuda respaldada por el presupuesto comunitario, lo que requería aprobar por unanimidad la enmienda al marco financiero plurianual que Hungría ha estado vetando hasta que Kiev ha restablecido el suministro de petróleo ruso a través del Druzhba.

Budapest, sin embargo, no participará en el crédito ya que Hungría, República Checa y Eslovaquia pactaron en diciembre pasado quedar fuera del mecanismo, que se ha puesto en marcha a través de una cooperación reforzada entre los otros 24 socios de la UE.