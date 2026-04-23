Chipre pide un "plan operacional" para la cláusula de defensa mutua de la UE

"Sin llegar a activar el artículo 42.7, durante la crisis (de Oriente Medio), tuvimos la respuesta inmediata de cinco Estados miembros", recordó el mandatario chipriota, cuyo país ejerce la presidencia de turno de la UE, a su llegada a la primera jornada de la cita informal de líderes europeos.

Jristodulidis aludió así al envío de buques militares con capacidades antidrones por parte de España, Francia, Grecia, Italia y Países Bajos para apoyar la defensa de la isla tras el ataque que sufrió el mes pasado una base británica al sur de Chipre con un dron de diseño iraní lanzado desde el Líbano, a unos 300 kilómetros de la isla mediterránea.

"Lo que necesitamos ahora y lo que vamos a discutir es cómo dar sustancia" al plan "y qué sucederá si un Estado miembro decide activarlo", dijo el mandatario chipriota.

"Necesitamos un plan operacional, qué pasos deben seguirse en caso de su activación", reiteró.

El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece que, si un país de la Unión es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia "con todos los medios a su alcance".

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Esta cláusula ha sido invocada hasta la fecha una única vez, en noviembre de 2015 tras los atentados terroristas yihadistas de París, a fin de recabar apoyos de los Estados miembros en su acción contra el Estado Islámico o en operaciones internacionales.

Durante la cena de trabajo que los líderes celebran hoy en un complejo costero en la localidad de Ayia Napa, al sudeste de Chipre, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, expondrá los trabajos realizados por la Comisión Europea sobre el desarrollo que podría tener esta cláusula en un caso de uso real.

Se trata de un asunto complejo por la falta de protocolos establecidos y por su potencial solapamiento con el compromiso de defensa mutua dentro de la OTAN para los países de la UE que son también miembros de la alianza -no es el caso de Chipre-, según indicaron fuentes comunitarias.