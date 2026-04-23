Cinco fallecidos y 46 heridos en ocho siniestros de tránsito en Ecuador

El hecho más grave se registró en la provincia costera del Guayas, donde tres personas fallecieron y otras 23 resultaron heridas tras un choque entre un autobús y un camión cisterna (tanquero).

En la provincia de Manabí, también en la zona costera, un autobús perdió pista y cayó a una quebrada, dejando 14 heridos, mientras que en la provincia de Pichincha, siete personas resultaron heridas en un siniestro entre dos automóviles y una furgoneta, en el municipio de Mejía.

En la misma provincia, un motociclista falleció tras impactar contra un automóvil, mientras un tercer siniestro en la misma jurisdicción dejó un herido.

En la provincia andina de Azuay, el choque entre una moto y un autobús dejó un herido, y en la de Chimborazo, también andina, el choque entre un automóvil y una volqueta, dejó un fallecido.

La semana pasada, el menos catorce personas fallecieron y otras 29 resultaron heridas después de que el autobús en el que se movilizaban por una vía de la provincia andina de Azuay se precipitó a un abismo y posteriormente se incendió, según reportó entonces el ECU 911.

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Este mes, la Coalición Movilidad Segura, recordó datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), que daban cuenta de que el 25 % de las atenciones registradas a enero de 2026 en la red pública de salud de Ecuador se generaron como producto de siniestros de tránsito.

Una tendencia que se mantiene ya que, en el 2025, estas atenciones representaron el 26 %, anotó la Coalición, que es una iniciativa colaborativa creada en 2022 que reúne a más de 60 organizaciones y actores de la sociedad civil que trabajan por una movilidad segura y sostenible, y por la prevención de muertes y lesiones causadas por siniestros de tránsito.

"Lejos de ser un tema que parecería sólo de movilidad, los siniestros viales se han convertido en un problema crítico de salud pública que compromete la sostenibilidad del sistema sanitario nacional y genera un alto costo para el Estado", según Gladys Meléndez, vocera de la Coalición.

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, la atención de salud a víctimas de siniestros viales en Ecuador implica un costo aproximado de 280 millones de dólares anuales.

De ese total, 201 millones de dólares (70 %) corresponden a atención médica -a través de la Red Pública Integral de Salud y la red privada complementaria-, mientras que 61 millones de dólares se destinan a compensaciones, pensiones y transferencias, y 18 millones de dólares a costos administrativos públicos.