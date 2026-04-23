El embajador de Cuba en España denuncia el "despiadado" bloqueo de EE.UU. contra Cuba

Medina se pronunció de este modo momentos antes de recibir un premio del municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros, en el noroeste de la península, de manos del partido Izquierda Unida.

El diplomático explicó que la situación energética de la isla es límite por el hecho de que en los últimos cuatro meses solo un buque petrolero, enviado por Rusia, haya podido llegar a Cuba.

El embajador aseguró que el pueblo cubano ha afrontado de manera "muy heroica" estas dificultades y, al ser preguntado por la posible amenaza de EE.UU. sobre el control de la isla después de lo vivido en Venezuela e Irán, reconoció que "hay amenazas reales, de distinto tipo", que se toman "en serio" y con el "deber de prepararse".

Medina añadió, no obstante, que Cuba tiene una disposición "de conversar, de buscar la vía diplomática sobre bases de igualdad y respeto" hacia su soberanía.

Preguntado por el papel del nuevo Gobierno de Venezuela de la presidenta Delcy Rodríguez y el bloqueo petrolero, Medina sostuvo que se trata de un bloqueo que afecta "al mundo entero", sin que dependa de la voluntad que pueda tener un país en particular.

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"Lo que no haremos nunca es dejar de resistir, dejar de luchar o rendirnos; esa opción no existe para el pueblo cubano", enfatizó el embajador, convencido de que España está teniendo una "posición solidaria" y de condena contra el bloqueo energético.

El portavoz del partido Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados español, Enrique Santiago, expresó, no obstante, que le gustaría que "España hiciera mucho más y diera mucho más apoyo a Cuba", en medio de las amenazas de los Estados Unidos a la isla caribeña.

"No nos parece adecuado que únicamente haya llegado un carguero con petróleo a la isla de Cuba y enviado, además, desde Rusia. Creemos que es la comunidad de países latinoamericanos y Europa quienes tienen que ser contundentes en denunciar un bloqueo que es ilegal", zanjó el político.