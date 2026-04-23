El Kremlin aclara que el crudo kazajo con destino a Alemania llegará por otras vías

"Esto (el corte de suministro) se debe a aspectos técnicos y lo más importante para nosotros es que los intereses de Kazajistán se garantizarán mediante rutas alternativas", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El miércoles el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, aseguró que a partir del 1 de mayo el petróleo kazajo que tenía por destino una refinería de Alemania se desviaría "a otras rutas logísticas disponibles".

Ello se debía a "limitaciones técnicas", y estaban trabajando actualmente en las alternativas, explicó.

Anteriormente, el ministro de Energía de Kazajistán, Yerlán Akkenzhenov, informó a la prensa de que su país había recibido información extraoficial sobre la imposibilidad de transportar combustible a través del Druzhba en mayo.

Añadió que ello se debe con probabilidad a los recientes ataques contra la infraestructura energética rusa.

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Kazajistán planeaba suministrar este año 2,5 millones de toneladas de petróleo a Alemania, 400.000 toneladas más que el año anterior.