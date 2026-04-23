El petróleo de Texas sube 3 %, hasta 95,85 dólares, ante dudas sobre negociación EEUU-Irán

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., sumaron 2,89 dólares respecto al cierre del día anterior.

La segunda ronda de negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán parece distante ante las posturas cada vez más duras de ambas partes y pese a los esfuerzos de Pakistán por acercar posiciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que no se siente presionado para poner fin a la guerra contra Irán y dijo que el bloqueo naval que mantiene sobre las costas de la República Islámica es "hermético y contundente".

Teherán mantiene su bloqueo en el estrecho de Ormuz, mientras que Washington está impidiendo a su vez que buques con origen o destino en puertos iraníes puedan transitar por el paso marítimo.

Irán, además, activó hoy sus sistemas defensivos, que no operaban desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado entre Teherán y Washington el 8 de abril con mediación de Pakistán, según varios medios nacionales.

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"Estamos decididamente viendo un aumento de tensiones. El mercado ya está nervioso y cualquier escalada va a ser positiva para los precios", dijo el analista Dennis Kissler, de BOK Financial, a The Wall Street Journal.