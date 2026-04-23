El Texas sube un 0,11 % con el mercado atento a la situación en el estrecho de Ormuz

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuro del WTI para el mes de junio, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,10 dólares con respecto al cierre anterior, cuando avanzó un 3 %.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó este jueves de que la Armada estadounidense interceptó y abordó un buque cisterna sancionado que navegaba con crudo iraní en el océano Índico.

El país norteamericano mantiene un bloqueo naval a las costas de la república islámica.

El martes, el Pentágono anunció el abordaje del tanquero sancionado M/T Tifani en el Indopacífico, vinculado a Irán, una acción más de presión para cortar las vías de financiación a Teherán durante el alto el fuego en la guerra iniciada por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero.

Estas interdicciones tienen lugar en medio del bloqueo total a las costas iraníes ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras una primera ronda de negociaciones de paz sin resultados y después de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde pasaba el 20 % del crudo mundial.

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Trump anunció este martes que extendería el cese de las hostilidades hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.