El turismo y el comercio impulsan la economía de Costa Rica en los primeros meses de 2026

Los datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) indican que en el primer trimestre de 2026 se registró la cifra récord de 959.738 turistas que llegaron al país por la vía aérea (8,5 % más que en ese periodo del 2024), con lo cual acumula seis meses consecutivos de crecimiento.

Este país centroamericano alberga alrededor del 6 % de la biodiversidad del planeta, lo cual se constituye en uno de sus principales atractivos, al igual que los deportes de aventura, los volcanes y las playas que son un imán para practicar el surf.

Por ejemplo, Playa Jacó y Playa Hermosa, en la provincia de Puntarenas (Pacífico) son algunas de las mejores playas para el surf y, según los datos del ICT, el 16 % de los turistas que visitan el país practican ese deporte en algún momento de su estadía.

En 2025 el turismo en Costa Rica alcanzó los 2,68 millones de visitantes, para un crecimiento de apenas el 0,8 %, aunque para este 2026 la tendencia apunta a una recuperación importante en un contexto que las autoridades califican como complejo por diversas condiciones internacionales.

"El contexto actual del turismo y del mundo es sumamente retador, pero nos motiva a mejorar permanentemente nuestro producto y fortalecer nuestro modelo de desarrollo turístico sostenible", expresó el ministro de Turismo de Costa Rica, William Rodríguez.

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Estados Unidos es el principal mercado de turistas para Costa Rica con 546.258 en el primer trimestre del año, seguido por Canadá con 146.841, Alemania con 29.474, Francia con 28.634, Reino Unido con 25.090, México con 23.242 y España con 13.420, entre otros.

El otro motor de la economía costarricense es el de las exportaciones, sector en el que Estados Unidos también es el principal socio de Costa Rica, ya que allí se dirigen alrededor del 40 % de las ventas costarricenses.

Los datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) indican que durante los primeros dos meses de 2026 las exportaciones de bienes del país alcanzaron los 3.383 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre los principales productos exportados en este periodo, se mantienen los dispositivos médicos con un 44 % de participación, la mayoría a cargo de empresas estadounidenses instaladas en Costa Rica; la piña (6 %), el banano (4 %), los jarabes y concentrados para bebidas (3 %), así como el café (2 %).

El Gobierno costarricense ha calificado el desempeño de las exportaciones como "positiva" en el marco de un contexto internacional marcado por "fricciones comerciales, tensiones geopolíticas y una demanda global más moderada".

Durante el 2025 las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 14 % en comparación con el 2024, para alcanzar la cifra récord de 22.855 millones de dólares.