FundéuRAE: “petroyuán”, con tilde

En la prensa es frecuente encontrar frases como “Alerta de que la guerra en Irán puede erosionar el dominio del dólar y propiciar la eclosión del petroyuan”, “¿Del ‘petrodólar’ al ‘petroyuan’?” o “Señaló el avance de alternativas como el petro-⁠yuan”.

El elemento “petro-”, con el que se crean sustantivos como “petrodólar”, “petrodivisa” o “petrofortuna”, funciona como prefijo para significar lo relacionado con el petróleo. Por ello, y tal como indica la ortografía académica, se escribe unido y no separado por espacio ni guion (“petroyuán”, y no “petro yuan” ni “petro-⁠yuan”).

Aunque “yuan”, denominación de la moneda oficial china, se escribe sin tilde por ser un monosílabo ortográfico, el sustantivo resultante de añadirle el elemento “petro-” sí que debe acentuarse, de acuerdo con las normas ortográficas del español. “Petroyuán” es una voz aguda y, en consecuencia, lleva tilde por terminar en “-⁠n”.

Al estar bien formada, no hay necesidad de marcarla con comillas o cursiva. Se recuerda, además, que lo adecuado es escribir “petroyuán” con minúscula inicial, según se hace también con el resto de los nombres de monedas, y que su plural es “petroyuanes”, mejor que “petroyuans”.

Así pues, en los ejemplos anteriores habría sido preferible optar por “Alerta de que la guerra en Irán puede erosionar el dominio del dólar y propiciar la eclosión del petroyuán”, “¿Del petrodólar al petroyuán?” y “Señaló el avance de alternativas como el petroyuán”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.