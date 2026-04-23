Haruki Murakami publicará su nueva novela en julio, la primera protagonizada por una mujer

La primera novela del escritor en tres años, tras 'The City and its Uncertain Walls' (La ciudad y sus muros inciertos), girará en torno a Kaho, una autora de libros ilustrados en torno a la que "a partir de cierto día comienzan a ocurrir sucesos extraños".

Shinchosha detalló que la novela, que tendrá 352 páginas y un precio de 2.860 yenes (unos 15 euros), surge del relato corto 'Kaho' publicado en 2024 y que Murakami leyó ese mismo año al público en la Universidad de Waseda.

Nacido en la ciudad de Kioto en 1949, el referente de la literatura contemporánea nipona ha publicado desde entonces tres relatos en torno a Kaho en la revista Shincho. Estas obras se publicarán en julio como una "nueva novela completa", según la editorial, tras ser "revisadas y expandidas".

Murakami cuenta con libros reconocidos como 'Tokio Blues' (1987), 'Sputnik, mi amor' (1999) o 'Kafka en la orilla' (2002).

Eterno nombre en las quinielas del Premio Nobel de Literatura, posee otros importantes galardones como el Frank Kafka o el Yomiuri de Literatura, y en 2023 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras de España, que se sumó a la Orden de las Artes y las Letras y al Premio Internacional de Cataluña que recibió por parte del Estado español en 2009 y 2011, respectivamente.