Irán afirma que los pagos por el tránsito por Ormuz ya llegan a su Banco Central

"Loa primeros pagos por el peaje del estrecho de Ormuz han sido recibidos por el Banco Centra"”, dijo Babaei, citado por varios medios iraníes.

La fuente no ofreció detalles de la cantidad recibida, ni la divisa, ni cuánto cobra la República Islámica por el tránsito por el estrecho, que controla desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Horas después, el Banco Central confirmó la recepción de los pagos "en metálico", sin especificar la divisa, y no en criptomonedas como se había especulado, informó la televisión estatal Press TV.

Irán anunció su intención de formalizar el cobro por el tránsito por el estratégico estrecho con la aprobación de un proyecto de ley que ha recibido la luz verde de una comisión parlamentaria y que aún debe ser votada en el hemiciclo.

El texto no detalla a cuánto ascenderían los peajes en el estrecho, pero la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, asegura que podría ser un pago de dos millones de dólares por buque o un sistema basado en el cargamento de cada barco, como en el canal de Suez.

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Tasnim estima que la República Islámica podría obtener unos 100.000 millones de dólares anuales a través de estos peajes, una cantidad superior a los ingresos por las ventas de petróleo, que son de unos 80.000 millones.

El anuncio de Babaei se produce en medio de renovadas tensiones en el estrecho, por que el que circula normalmente el 20 % del petróleo mundial y otros productos vitales para la economía mundial, después de que ayer miércoles la Guardia Revolucionaria capturase dos buques y atacase otro más.

Al mismo tiempo, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se mantienen paralizadas ante la negativa de Teherán a conversar mientras Washington mantenga el bloqueo naval sobre sus puertos y buques.