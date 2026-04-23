Juez federal ordena la liberación de familia egipcia detenida por casi un año en Texas

Hayam El-Gamal y sus cinco hijos, de entre los 5 y 18 años de edad, fueron arrestados en junio del año pasado y trasladados al centro en Dilley, después de que su exesposo fuera señalado como el autor de un ataque contra una manfiestación pro-Israel en Colorado.

El juez del Distrito Oeste de Texas, Fred Biery, aceptó la recomendación que una jueza de instrucción emitió al inicio de demanda, recomendando que se concediera la petición de habeas corpus de la familia, afincada en EE.UU. desde 2022 y con una solicitud de asilo pendiente.

Hayam y sus abogados sostienen que la familia no tenía conocimiento sobre los planes de Soliman, y un agente del FBI corroboró esto ante un tribunal federal.

Desde el arresto inicial han intentando pedir su libertad y en febrero sus abogados presentaron la solicitud de habeas corpus, donde alegan que el Gobierno violó el derecho al debido proceso de la familia.

En el documento de recomendación, al que tuvo acceso EFE, la jueza de instrucción asegura que la "privación de libertad" que la familia está sufriendo es "considerable" y subraya las consecuencias negativas que la detención tiene en los menores de edad.

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"Cada día adicional que un niño pasa detenido aumenta el riesgo de que sufra efectos adversos graves y duraderos en su desarrollo psicológico y físico", señaló la magistrada.

Hayam tiene dos gemelos de 5 años, un hijo de 9, uno de 16 y una hija de 18 años. Esta última fue separada del resto de la familia dentro del centro de detención, en lo que los abogados aseguran fue una medida retaliatoria por haber hablado con varios medios de comunicación.

El mismo día que la familia fue arrestada, Trump hizo dos publicaciones en Truth Social sobre el caso: "podrían ser deportados tan pronto como esta noche", y "seis boletos sin retorno para la esposa de Mohamed y sus cinco hijos".

Durante estos diez meses en detención, la familia y sus abogados han denunciado falta de atención médica y condiciones inadecuadas en Dilley, un centro de detención que ha generado amplias críticas.

Casi 400 personas, entre ellas 77 niños y 244 mujeres adultas, permanecen actualmente retenidas en Dilley, según datos entregados a principios de mes por los legisladores demócratas Greg Casar y Joaquín Castro.

En el último año, más de 6.200 menores de edad han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos en el último año, según informaron los congresistas.