Jurado internacional de la Bienal de Arte de Venecia excluirá a Rusia e Israel de premios

La resolución fue comunicada por la presidenta del jurado, la brasileña Solange Farkas, junto al resto de sus integrantes: Zoe Butt (Australia), Elvira Dyangani Ose (España), Marta Kuzma (Estados Unidos) y Giovanna Zapperi (Italia).

En una nota recogida por la prensa italiana, el jurado manifestó que en esta edición desean expresar su "compromiso firme con la defensa de los derechos humanos, siguiendo la línea del proyecto" de la camerunesa Koyo Kouoh, quien ejerce como comisaria de esta edición.

La 61ª Bienal de Venecia, uno de los principales foros artísticos del mundo, abrirá el 9 de mayo con la participación de 99 países, algunos por primera vez, como El Salvador.

Durante la jornada inaugural de ese mismo sábado, el jurado internacional será el encargado de otorgar los prestigiosos Leones de Oro y de Plata, así como las menciones especiales.

El anuncio de la exclusión de Rusia e Israel de la contienda por los galardones llega tras semanas de polémicas sobre la participación del pabellón ruso en el certamen.

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Una agencia dependiente de la Comisión Europea advirtió este mismo jueves a la Fundación La Biennale di Venezia de que dispone de dos semanas para justificar la readmisión del pabellón ruso o podría perder una subvención de dos millones de euros.

El Gobierno italiano ya se desmarcó el 5 de marzo de la decisión de la Bienal, atribuyéndola a la Fondazione en "total autonomía" y en contra de la orientación del Ejecutivo.

Por su parte, la Bienal ha defendido su posición argumentando que cualquier país reconocido por Italia puede participar y que la institución "excluye cualquier forma de censura del arte y la cultura".

Rusia no participaba en la Bienal desde 2022, cuando se retiró días después de iniciar la invasión de Ucrania. Su pabellón en los Giardini, titulado 'The Tree is Rooted in the Sky', está comisariado por Anastasiia Karneeva, sancionada por Kiev en abril por ser hija del subdirector general del conglomerado industrial estatal ruso Rostec.

Ucrania ha pedido a sus socios europeos que apliquen las sanciones y ha instado a Italia a no conceder visados a los participantes rusos.