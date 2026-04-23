La UE, abierta a avanzar en la adhesión de Ucrania pero con dudas sobre un proceso rápido

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, mantuvieron una reunión este jueves con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras la que coincidieron en avanzar "sin demora" en las negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque europeo.

"Los presidentes elogiaron los importantes avances que ha realizado Ucrania en su camino hacia la adhesión a la UE (y) pidieron que se abran sin demora los capítulos de negociación" de dicho proceso, según un comunicado conjunto tras su encuentro en Ayia Napa (Chipre), donde se celebra una reunión informal de líderes europeos a la que fue invitado Zelenski.

Los líderes también dieron la bienvenida al desbloqueo del préstamo de apoyo a Ucrania de 90.000 millones de euros, aprobado este mismo jueves tras levantar Hungría su veto.

Asimismo, destacaron los avances que Ucrania ha llevado a cabo "en circunstancias difíciles" en materia de reformas y pidieron redoblar estos esfuerzos.

"Ahora es el momento de mirar adelante y preparar el siguiente paso, y el siguiente paso es abrir formalmente los primeros grupos de capítulos de la negociación para la adhesión de Ucrania a la UE”, dijo Costa a su llegada a la cumbre.

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"Nosotros ya hemos decidido que nos gustaría ser de la UE lo antes posible", dijo por su parte Zelenski, quien subrayó las "capacidades y fortalezas" en el ámbito militar que puede aportar Kiev a la UE, y añadió que su país está "listo para abrir los capítulos" de las negociaciones aunque esta decisión no depende de Kiev.

Otros representantes de las instituciones europeas y mandatarios de Estados miembros llamaron a acelerar el proceso de adhesión de Kiev, entre ellos la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, quien confió en "avanzar ahora en cosas que antes eran bloqueadas", en alusión a la derrota electoral del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Los presidentes de Lituania y Estonia, Gitanas Nausėda y Kristen Michal, dijeron que Ucrania debe unirse a la UE "tan pronto como sea posible" y que la salida de Orbán permite a los Veintisiete centrarse en ese proceso.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó los avances "a corto plazo" como son el préstamo, el apoyo bilateral a Kiev y el nuevo paquete de sanciones a Rusia, pero sobre las negociaciones de adhesión indicó que corresponde a la Comisión Europea aportar un "calendario preciso" de iniciativas que deban tomar Ucrania y la también candidata a la adhesión Moldavia "en las próximas semanas".

Bart de Wever, primer ministro belga, se mostró escéptico a la hora de que la adhesión de Ucrania sea una realidad a corto plazo dado que "la experiencia demuestra que esto puede llevar mucho tiempo", ya que "hay países que llevan ya veinte años inmersos en este proceso".

"Creo que existe una gran voluntad de hacer algo más por Ucrania. El país ha sufrido una guerra terrible y, además, garantiza nuestra seguridad luchando contra Rusia", manifestó en todo caso.

En la misma línea, el primer ministro croata, Andrej Plenković, evitó "especular con fechas" sobre la adhesión de Ucrania. Señaló que "ningún proceso de ampliación ha sido tan breve como para completarse en siete u ocho meses", y recordó que el de Croacia fue "relativamente rápido" pese a que llevó seis años de negociaciones.

"Según mi conocimiento, mi experiencia y lo que he podido oír, me parece poco probable que se consiga la plena adhesión con todos los procedimientos clásicos en ocho meses, pero estamos apoyando a Ucrania", dijo sobre la meta de ingresar en la UE en 2027 que se había planteado Zelenski.

El primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, fue más allá y señaló que aunque Ucrania "pertenece a la familia europea", en su camino hacia la inclusión en la UE "debe cumplir cierto número de condiciones", algo que consideró "extremadamente importante".

"Así que alentamos a Ucrania a hacer esas reformas. Ucrania lo sabe, pero no hay atajos para convertirse en miembro", dijo, al mismo tiempo que recordó que algunos países de los Balcanes Occidentales como "Montenegro o Albania" también "han hecho esfuerzos tremendos" que merecen que "sean reconocidos".

Ucrania solicitó su adhesión a la UE en febrero de 2022 a raíz de la invasión de Rusia, se convirtió en país candidato de forma fulgurante en junio de ese año y las negociaciones de adhesión se iniciaron en junio de 2024.

No obstante, aún no se han abierto los seis grupos temáticos que organizan los 35 capítulos técnicos de los que consta el proceso de adaptación del país al acervo comunitario, un paso que requiere la unanimidad de los Veintisiete -como cada etapa en el camino de una adhesión a la UE- y que el Gobierno de Orbán bloqueaba.

Ucrania continúa llevando a cabo las reformas acordadas con Bruselas, preocupada especialmente por la situación de la corrupción en el país pero convencida de que hay que empezar a negociar los capítulos lo antes posible.