La UE aprueba ayuda de 75 millones de euros para la misión de la Unión Africana en Somalia

Los embajadores de los Veintisiete, reunidos en el Comité Político y de Seguridad del Consejo, dieron luz verde a esta ayuda en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), explicó la institución en un comunicado.

Esta ayuda, aseguró, reforzará la preparación operativa de la AUSSOM y su capacidad para cumplir su mandato en pleno respeto del Derecho internacional de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario.

La medida de apoyo, además, contribuirá a mantener la seguridad y a proteger a la población civil en las zonas afectadas por Al-Shabaab y otros grupos terroristas.

Los 75 millones de euros adicionales elevará el apoyo total prestado a las sucesivas misiones dirigidas por la Unión Africana en Somalia a cerca de 2.800 millones de euros desde 2007, dijo el Consejo.

La financiación cubrirá principalmente las dietas del personal desplegado en Somalia, así como el equipo no letal y los servicios conexos.

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El FEAP se creó en marzo de 2021 para financiar acciones en el marco de la política exterior y de seguridad común destinadas a prevenir conflictos, preservar la paz y reforzar la seguridad y la estabilidad internacionales.

En particular, este fondo permite a la UE financiar los aspectos militares de las operaciones de apoyo a la paz dirigidas por una organización regional o internacional o por terceros Estados, así como acciones destinadas a reforzar las capacidades de terceros países y de organizaciones regionales e internacionales en materia militar y de defensa.

La UE sigue siendo el mayor contribuyente directo a las sucesivas misiones en Somalia dirigidas por la Unión Africana, recordó el Consejo.

A través de esta ayuda, la UE señaló que quiere contribuir de forma más amplia a la UE a la paz y seguridad en Somalia y en todo el Cuerno de África, lo que incluye el apoyo al desarrollo de capacidades del Ejército Nacional Somalí para permitir la transferencia gradual de las responsabilidades en materia de seguridad.