La UE exhorta a Perú a respetar el marco jurídico electoral ante presiones políticas

"La MOE UE subraya la importancia de respetar el marco jurídico electoral y de mantener y garantizar la independencia de los órganos electorales frente a posibles presiones políticas o partidarias", indicó el grupo de observación en un comunicado tras las primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 12 de abril.

La misión europea hizo este llamado después de que el jefe a cargo de la organización de los comicios dimitiera en medio de críticas, amenazas e investigaciones por las irregularidades registradas en la jornada electoral, pese a que la ley lo impide.

Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llegó a evaluar la posibilidad de anular los comicios o convocar una jornada adicional de votaciones, escenarios fuera de la ley que reclama el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, quien denuncia sin pruebas sólidas un supuesto fraude en su contra al ver que está quedando fuera de la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

La UE señaló que, tras la renuncia el martes de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se deben adoptar medidas que prioricen la independencia e integridad de la institución y la continuidad del proceso electoral.

La jornada electoral del 12 de abril estuvo protagonizada por los graves retrasos en la apertura de centros de votación en Lima y otros fallos logísticos, lo que motivó además de la dimisión de Corvetto, que el López Aliaga eleve sus denuncias de supuesto fraude.

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"También respaldamos la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas e independientes, de conformidad con los marcos legales pertinentes, en relación con los acontecimientos ocurridos durante la jornada electoral y días posteriores", añadió la misión.

Asimismo, pidió moderación en el discurso político evitando el lenguaje agresivo y violento, pues López Aliaga ha amenazado e insultado tanto a Corvetto como al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, a los que acusa ser cómplices del fraude.

Recordó que mantiene su observación de todos los aspectos del proceso en curso y presentará en su informe final recomendaciones detalladas.

Con el 94,65 % del escrutinio, la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) es la más votada con el 17,04 %; seguida en segundo lugar de Sánchez, con el 12,03 %; y en tercera posición está López Aliaga, con el 11,90 %. La diferencia entre los dos últimos es de apenas 20.000 votos, y el que quede delante disputará la segunda vuelta con Fujimori.